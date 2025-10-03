Cristina Plevani replica a Salvo Veneziano sul montepremi | ‘Buona sì ma fessa no’ il consiglio di Taricone
Cosa è successo tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano. Sono passati quasi venticinque anni dalla prima, storica edizione del Grande Fratello, eppure i protagonisti di quell’avventura continuano a far discutere. A riaccendere i riflettori è stato Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano che insieme a Pietro Taricone e Cristina Plevani arrivò in finale nel 2000. In una recente intervista, Veneziano ha dichiarato che tra i tre concorrenti esisteva un patto economico: chiunque avesse vinto, avrebbe diviso il montepremi con gli altri due. Secondo la sua versione, Cristina Plevani – vincitrice con un premio di 250 milioni di lire – non avrebbe rispettato l’accordo, trattenendo per sé l’intera cifra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: cristina - plevani
ECCO COME HA VINTO: Cristina Plevani smaschera l’Isola dei Famosi!
Cristina Plevani: “Per troppo tempo mi sono punita, ho rinunciato anche alle emozioni. Ora non ho più paura di essere felice”
Cristina Plevani: “La famiglia di Pietro Taricone mi chiese di non parlare più di lui. Dopo il Gf non sono stata furba, questo è il mio secondo treno e stavolta col cavolo che scendo”
Cristina Plevani: «I 50 milioni della vittoria non dati a Salvo? 'Scema sì, fessa no'. L'amore con Pietro Taricone non lo rifarei» - facebook.com Vai su Facebook
Cristina Plevani - X Vai su X
Grande Fratello, Cristina Plevani replica alle accuse di Salvo Veneziano - A oltre vent’anni dalla prima edizione del Grande Fratello, i protagonisti di quell’esperimento televisivo che cambiò la storia dei reality in Italia continuano far parlare di sé e di ... Lo riporta dilei.it
Grande Fratello, la replica di Cristina Plevani a Salvo Veneziano: "Non abbiamo litigato, e chiudo qui l’argomento" - Grande Fratello, vent’anni dopo ancora polemiche: la risposta di Cristina Plevani alle parole di Salvo Veneziano ... comingsoon.it scrive