Cosa è successo tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano. Sono passati quasi venticinque anni dalla prima, storica edizione del Grande Fratello, eppure i protagonisti di quell’avventura continuano a far discutere. A riaccendere i riflettori è stato Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano che insieme a Pietro Taricone e Cristina Plevani arrivò in finale nel 2000. In una recente intervista, Veneziano ha dichiarato che tra i tre concorrenti esisteva un patto economico: chiunque avesse vinto, avrebbe diviso il montepremi con gli altri due. Secondo la sua versione, Cristina Plevani – vincitrice con un premio di 250 milioni di lire – non avrebbe rispettato l’accordo, trattenendo per sé l’intera cifra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Cristina Plevani replica a Salvo Veneziano sul montepremi: 'Buona sì, ma fessa no', il consiglio di Taricone