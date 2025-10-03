Crisi Medioriente Hamas | Liberiamo gli ostaggi ma il piano Trump…
La leadership terroristica di origine palestinese avrebbe dato il proprio assenso al piano di pace per gli ostaggi ma non è un sì totale Fino all’ultimo minuto, secondo e attimo. Tra Israele e Hamas, gli ostaggi e la Palestina, soprattutto la Striscia di Gaza, c’è un refolo di vento ottimistico. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che dopo l’ultimatum che aveva dato ad Hamas ha ricevuto dallo stesso condizioni favorevoli per l’inizio di una trattativa di pace. Crisi Medioriente, Hamas: “Liberiamo gli ostaggi, ma il piano Trump..” (Ansa Foto) Cityrumors.it Prima il Jerusalem Post poi Trump hanno confermato che Hamas avrebbe accettato la liberazione degli ostaggi ma allo stesso tempo chiesto di voler rivedere alcuni punti sulla trattativa per la Striscia di Gaza e la Palestina. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: crisi - medioriente
#giornalismo #reportage #corrispondente #stampa #reporter #giornalista #gaza #hamas #xinjiang #uiguri #medioriente #attualità #politicaestera #dirittiumani #crisi#news #breakingnews #worldnews #internationalnews #journalism #press #media #report - X Vai su X
I miei 25 anni da corrispondente su Review, l’inserto de @ilfoglio grazie a @giulia.pompili #giornalismo #reportage #corrispondente #stampa #reporter #giornalista #gaza #hamas #xinjiang #uiguri #medioriente #attualità #politicaestera #dirittiumani #crisi#ne - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente, Hamas accetta il piano di Trump: "Liberiamo gli ostaggi, restano dettagli da limare" - Salvini: "Preghiamo per la riuscita del piano di Trump" ... Lo riporta affaritaliani.it
Medioriente, l'Idf bombarda grattacielo usato da Hamas. Trump: "Temo che alcuni ostaggi siano morti di recente" - Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver colpito poco fa un grattacielo a Gaza City, utilizzato da Hamas per raccogliere informazioni e per scopi operativi. Riporta ilgiornale.it