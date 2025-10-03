La leadership terroristica di origine palestinese avrebbe dato il proprio assenso al piano di pace per gli ostaggi ma non è un sì totale Fino all’ultimo minuto, secondo e attimo. Tra Israele e Hamas, gli ostaggi e la Palestina, soprattutto la Striscia di Gaza, c’è un refolo di vento ottimistico. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che dopo l’ultimatum che aveva dato ad Hamas ha ricevuto dallo stesso condizioni favorevoli per l’inizio di una trattativa di pace. Crisi Medioriente, Hamas: “Liberiamo gli ostaggi, ma il piano Trump..” (Ansa Foto) Cityrumors.it Prima il Jerusalem Post poi Trump hanno confermato che Hamas avrebbe accettato la liberazione degli ostaggi ma allo stesso tempo chiesto di voler rivedere alcuni punti sulla trattativa per la Striscia di Gaza e la Palestina. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

