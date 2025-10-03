Crisi Lpe si muove il Pirellone | Subito un tavolo al Ministero

Baranzate (Milano), 3 ottobre 2025 – “Agevoleremo l’apertura di un tavolo politico con il Mimit per salvaguardare i lavoratori a rischio ”. È questo l’ impegno assunto da Regione Lombardia durante l’audizione che si è svolta ieri mattina in Commissione Attività produttive s ulla Lpe di Baranzate. L’azienda che produce reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio, macchinari altamente tecnologici utilizzati per la realizzazione dei wafer di silicio, elementi fondamentali per la produzione dei chip, acquisita nel 2022 dalla multinazionale olandese Asm, vive un situazione di incertezza per il futuro della produzione e dei suoi 134 dipendenti, tutti altamente specializzati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi Lpe, si muove il Pirellone: “Subito un tavolo al Ministero”

In questa notizia si parla di: crisi - muove

Youth League, il Napoli scaccia la crisi? La nostra analisi sul match con lo Sporting direttamente dal Piccolo di Cercola Vai su Facebook

.@paolomieli: "Proposta che sembra seria quella di Trump per una tregua a Gaza, israeliani dovranno uscire dalla Striscia e gli ostaggi devono essere liberati. Le resistenze dei ministri radicali del governo di Netanyahu mettono in crisi l'esecutivo, qualcosa si - X Vai su X

Crisi Yoox, si muove la Regione Emilia-Romagna. Colla: «Ci sono le condizioni per trovare una soluzione» - «Teniamo monitorate le crisi aziendali e la vicenda di Yoox ovviamente ci preoccupa e la stiamo tenendo sotto grande attenzione», dice il presidente della Regione, Michele de Pascale. Segnala corrieredibologna.corriere.it