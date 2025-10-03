Crisi del tessile la Cooperativa Ruah chiede la cassa integrazione per una decina di dipendenti

Bergamonews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi del comparto tessile colpisce ancora la Città dei Mille. Dopo una prima sospensione della raccolta degli indumenti usati e rifiuti tessili, la Cooperativa Ruah di Bergamo estende la misura: fino al 19 ottobre il 70% dei cassonetti resteranno chiusi e contrassegnati da appositi avvisi. La ripresa del servizio dipenderà dalla definizione di un accordo ponte con gli enti locali o dal miglioramento delle condizioni di mercato. La decisione è stata assunta in modo responsabile e condivisa preventivamente con le stazioni appaltanti. Lo stop non riguarda soltanto un servizio, ma incide direttamente su persone e comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

