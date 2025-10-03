Crisi del tessile la Cooperativa Ruah chiede la cassa integrazione per una decina di dipendenti
La crisi del comparto tessile colpisce ancora la Città dei Mille. Dopo una prima sospensione della raccolta degli indumenti usati e rifiuti tessili, la Cooperativa Ruah di Bergamo estende la misura: fino al 19 ottobre il 70% dei cassonetti resteranno chiusi e contrassegnati da appositi avvisi. La ripresa del servizio dipenderà dalla definizione di un accordo ponte con gli enti locali o dal miglioramento delle condizioni di mercato. La decisione è stata assunta in modo responsabile e condivisa preventivamente con le stazioni appaltanti. Lo stop non riguarda soltanto un servizio, ma incide direttamente su persone e comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
