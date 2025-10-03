Crescita dello 0,5% quest’anno Nessuna ripresa fino al 2028

Il governo aggiorna le stime macro in base alle quali verrà disegnata anche l’architettura della prossima legge di bilancio, la quarta dell’esecutivo Meloni. Si conferma quella che il centro studi di Confindustria definisce una crescita “anemica”. Pil anemico allo 0,5% nel 2025. Lo scenario programmatico del presente Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica) conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Psb e ribadito nel Dfp dello scorso mese di aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028). Il rapporto deficit- Pil si attesta per il 2025, al momento, al 3% mentre il Pil 2025 allo 0,5%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

