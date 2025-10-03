Cresce l’utilizzo dello Spid L’Europa in cerca di regole
Lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) continua a essere la chiave d'accesso preferita dagli italiani ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. I numeri lo confermano. Lo Spid è sostenuto da dodici gestori d'identità digitale, che, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Polimi Digital Identity 2024 e da Agid, dal 2016 hanno rilasciato circa 40 milioni di «lasciapassare». Oggi i dodici player digitali supportano circa 1,2 miliardi di accessi annui ai servizi online. Secondo una stima basata sui dati Agid e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il sistema Spid costituisce più del 90% di tutti gli accessi effettuati tramite un'identità digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
