Le donne in Formula 1 hanno scritto pagine straordinarie nella storia del mondo dei motori, sfidando stereotipi e affrontando un mondo tradizionalmente dominato dagli uomini. Ma poche sono riuscite ad arrivare ai massimi livelli. Domenica a Singapore si corre il penultimo appuntamento dell'Academy Championship, la F1 femminile, movimento che negli ultimi due anni ha avuto un notevole impatto. E che spera di riportare presto una donna al volante di una Formula 1, visto che l’ultimo Gp con una pilota in pista è del 1976, con Lella Lombardi. Cinque in totale le donne a bordo di una vettura nel campionato maschile: oltre alla Lombardi, Maria Teresa De Filippis, Divina Galica, Desirè Wilson e Giovanna Amati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cresce l’Academy Championship, la Formula 1 al femminile. "Ora vogliamo tornare nel circus"