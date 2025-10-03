Crepet arriva a San Benedetto | | Sono pronto a creare scompiglio

Non ci può essere un appuntamento sul palcoscenico con il professor Paolo Crepet che sia uguale ad un altro, non ci sarà mai un intervento, un appuntamento, uno spettacolo che si ripete. È l’unico modo che conosce per comunicare Crepet, per provare ad arrivare al cuore di qualcuno o magari di tutti. Stavolta è per parlare de ’Il reato di pensare’ che arriva a San Benedetto il 17 ottobre, al Palariviera alle 21, la parola che dà la chiave tutto è semplice e complessa insieme: entusiasmare. "E’ la sfida che mi pongo, racconta Crepet, cerco di rivolgermi alle persone di età molto diverse, di ogni estrazione culturale, mi piace parlare delle cose che occorrono, mi fa sorridere chi tiene uno spettacolo per tanto tempo uguale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crepet arriva a San Benedetto:: "Sono pronto a creare scompiglio"

