Cremona tragedia sul lavoro | operaio muore schiacciato da container

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nello stabilimento di logistica. Un grave incidente mortale si è verificato poco prima di mezzogiorno nello stabilimento della Katoen Natie Italia Srl, azienda di logistica situata in via della Conca, nella zona del porto canale di Cremona. Un uomo di 61 anni ha perso la vita mentre stava seguendo le operazioni di carico del proprio mezzo pesante. La dinamica: container travolge il lavoratore. Secondo una prima ricostruzione, confermata anche da diverse testimonianze, un container già posizionato sul rimorchio ma non ancora fissato è stato colpito da un secondo container in movimento, trasportato da un muletto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

