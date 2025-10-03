Credit Finance Ltd Launches NOVA at Sibos 2025 | Standing Ovation from 15,000 Global Leaders as Investors Signal Billion-Dollar Confidence
FRANKFURT, Germany, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In a defining moment for the future of financial infrastructure, Credit Finance Ltd unveiled its flagship platform, NOVA, during a live video conference at SWIFT Sibos 2025. Addressing over 15,000 global financial leaders, CEO Leonardo Bonetti delivered a visionary keynote that culminated in a standing ovation and immediate investor interest, with commitments surpassing the billions dollars mark within hours of the announcement. Broadcast live to institutions across five continents, the launch showcased NOVA's transformative capabilities in cross-border settlement, blockchain-based compliance, and AI-powered liquidity optimization. 🔗 Leggi su Iltempo.it
