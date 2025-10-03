Credit Finance Ltd lancia NOVA a Sibos 2025 | standing ovation da 15.000 leader globali mentre gli investitori segnalano una fiducia miliardaria

FRANCOFORTE, Germania, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In un momento decisivo per il futuro dell'infrastruttura finanziaria, Credit Finance Ltd ha presentato la sua piattaforma di punta, NOVA, durante una videoconferenza in diretta a SWIFT Sibos 2025. Rivolgendosi a oltre 15.000 leader finanziari globali, il CEO Leonardo Bonetti ha tenuto un discorso visionario che ha suscitato una standing ovation e un immediato interesse da parte degli investitori, con impegni che hanno superato la soglia dei miliardi di dollari a poche ore dall'annuncio. Trasmesso in diretta a istituzioni in cinque continenti, il lancio ha messo in luce le capacità trasformative di NOVA in termini di regolamento transfrontaliero, conformità basata su blockchain e ottimizzazione della liquidità basata sull'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

