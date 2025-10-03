Crede che il figlio subisca bullismo va a scuola e minaccia gli insegnanti | denunciato nel Salernitano
È accaduto questa mattina a Campagna: l'uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia Municipale. L'istituto ha invece avviato una indagine interna per verificare eventuali episodi di bullismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
