Costretta a sposarsi contro la sua volontà Fratelli d’Italia Rimini | Grave violazione dei diritti umani

Riminitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Mazzarino e Danilo Sgamma, rispettivamente Coordinatore e Vice Coordinatore di Fratelli d’Italia Rimini, intervengono sul recente episodio di cronaca che ha coinvolto una giovane della comunità bengalese costretta a un matrimonio forzato. “Non si tratta di un caso isolato – dichiarano in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: costretta - sposarsi

Rimini, costretta a sposarsi in Bangladesh: genitori arrestati

La ragazza sequestrata dai genitori, picchiata, drogata e costretta a sposarsi con un uomo più anziano

Rimini, ragazza sequestrata e costretta a sposarsi in Bangladesh: arrestati i genitori

costretta sposarsi contro suaLa ragazza sequestrata dai genitori, picchiata, drogata e costretta a sposarsi con un uomo più anziano - Due cittadini bengalesi residenti a Rimini sono stati arrestati dai carabinieri per aver attirato la figlia poco più che maggiorenne in Bangladesh, per poi obbligarla ad accettare un matrimonio combin ... Secondo today.it

costretta sposarsi contro suaCostretta a sposarsi in Pakistan chiede aiuto in Italia e fa arrestare i genitori - La storia di coraggio di una giovane cresciuta a Rimini: minacciata, sequestrata e drogata per imporle rapporti sessuali. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Costretta Sposarsi Contro Sua