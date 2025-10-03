Costretta a sposarsi contro la sua volontà Fratelli d’Italia Rimini | Grave violazione dei diritti umani

Claudio Mazzarino e Danilo Sgamma, rispettivamente Coordinatore e Vice Coordinatore di Fratelli d’Italia Rimini, intervengono sul recente episodio di cronaca che ha coinvolto una giovane della comunità bengalese costretta a un matrimonio forzato. “Non si tratta di un caso isolato – dichiarano in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it