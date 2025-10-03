Cosmos vol 1 – Un viaggio tra verità e invasioni aliene

Non capita spesso di imbattersi in un manga che sappia unire fantascienza, mistero e adolescenza con una tale energia. Cosmos vol. 1, inizia un avventura che cattura: la storia di un liceale capace di individuare le bugie e costretto a usare questa dote per smascherare alieni nascosti sulla Terra mi ha letteralmente travolto! Cosmos vol. 1 – Ryuhei Tamura; Jpop Un autore che sa il fatto suo. L’autore ha un talento straordinario nel creare personaggi carismatici e situazioni adrenaliniche. Cosmos è un manga (almeno il primo volume) dal ritmo serrato, le scene di tensione si alternano a momenti più introspettivi, e ogni capitolo lascia con la voglia irrefrenabile di girare pagina. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

