Cosmetici nichel free | ecco cosa vale davvero e come proteggerti

Roma - La scritta “Nickel Free” non basta: servono prove, metodi ISO, limiti dichiarati, conoscenza di allergie a nichelcobalto e lettura critica di claim e INCI. Il tema è sensibile: chi soffre di allergia al nichel sa che anche quantità minime possono provocare eruzioni e prurito. La prevalenza in Europa è elevata (fino a 1 persona su 5 in alcuni studi), con palpebre e bocca tra i distretti più esposti (trucco occhi, applicatori, balsami labbra). Ecco perché le promesse in etichetta vanno lette con criterio. Cosa possiamo pretendere dalla legge? Il Reg. 12232009 sui cosmetici vieta nichel e sue sostanze come ingredienti (Allegato II), ma ammette tracce non intenzionali se inevitabili e sicure. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

