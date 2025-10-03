Cosmetici e prodotti per animali non conformi | maxi-sequestro a Lodi

Lodi, 3 ottobre 2025 – Oltre 11mila pezzi, tra prodotti cosmetici e articoli per animali, sono stat i sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Lodi nell’ambito di un’operazione di controllo mirata alla sicurezza dei beni destinati alla vendita. I finanzieri del Gruppo Lodi, durante un’ispezionAr in un esercizio commerciale cittadino, hanno scoperto numerosi prodotti, esposti sugli scaffali e privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, come le indicazioni sulla provenienza, la composizione o le istruzioni d’uso. La normativa impone la presenza di queste etichette per garantire al consumatore una scelta consapevole e, soprattutto, la sicurezza nell’utilizzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosmetici e prodotti per animali non conformi: maxi-sequestro a Lodi

In questa notizia si parla di: cosmetici - prodotti

Scovati prodotti cosmetici cancerogeni: maxi sequestro di oltre 2milioni di articoli

In Brasile non si testeranno più i prodotti cosmetici sugli animali: approvata la nuova legge

Sentenza storica in Polonia: il termine Prosecco non si può utilizzare sui prodotti cosmetici

Settembre è il mese del benessere! Approfitta delle offerte speciali nella nostra farmacia: Integratori, cosmetici, prodotti per la cura della persona e molto altro… Solo per questo mese, sconti imperdibili ti aspettano! Ti aspettiamo in farmacia! . Farmacia Bi Vai su Facebook

La macchina astucciatrice per prodotti cosmetici realizzata da #TGMTecnomachines con integrazione di un #robot #MitsubishiElectric per la #manipolazione rapida e accurata dei tubetti. L’articolo nel Focus #Robotica su #RMO di settembre. #automazione htt - X Vai su X

Good news! Il Cile è ufficialmente il 45° Paese del mondo dove è vietata la sperimentazione sugli animali per i cosmetici - Il Cile ha compiuto un passo storico per la tutela degli animali: ieri è infatti entrata in vigore la legge 21. Riporta greenme.it

Prodotti cosmetici, perché testare sugli animali? Ci sono delle alternative per la sperimentazione - Ci sono molti luoghi dove i prodotti, cosmetici e non, sono sperimentati sugli animali e molti Paesi che invece impongono divieti sulle sperimentazioni. Come scrive lanazione.it