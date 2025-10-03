Così il Paese ritrova la sua umanità
“Questo è il mio Paese”. Non so quanti, come me, l’hanno pensato ieri, vedendo le piazze d’Italia strapiene, ma credo tanti, con meraviglia, perché credevano di averlo perso – di averne. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: paese - ritrova
