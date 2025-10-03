Così il Milan ha fatto ringiovanire Modric

In rossonero finora è stato in campo il 70% dei minuti, la scorsa stagione al Real meno del 50%: cosa c'è dietro la seconda giovinezza della stella croata, che a 40 anni si allena (e gioca) con l'entusiasmo di un ventenne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Così il Milan ha fatto ringiovanire Modric

