Così Giorgia Meloni ha tradito la destra su Gaza e la Palestina
Giorgia Meloni ha tradito la causa della destra su Gaza e la Palestina. Mentre la Flotilla «è un’iniziativa di alto valore politico che ha il merito di attirare l’attenzione del mondo intero su Gaza. Penso che Meloni in cuor suo lo sappia bene». Anche se ha litigato con il suo ministro Crosetto per l’invio della fregata italiana. Che secondo lei non doveva partire. A parlare è Massimo Arlechino, uno dei fondatori di Alleanza Nazionale ed ex militante del Msi. Oggi è presidente di Indipendenza!, il movimento di Gianni Alemann o. E in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano dice che le frasi di Meloni «mi meravigliano molto perché pronunciate da una donna che mangia pane e politica da quando era ragazzina e a cui immagino non sfugga il valore simbolico dell’iniziativa». 🔗 Leggi su Open.online
Mark #Rutte ha dichiarato al Tg1: "Giorgia Meloni è un leader internazionale di grande caratura, rispettato negli ambienti governativi di tutto il resto del mondo, tra cui, ed è molto importante, dal presidente americano." @ultimora_pol - X Vai su X
Attaccare le mobilitazioni di questi giorni parlando, come ha fatto Giorgia Meloni, di gente che vuole farsi il "week end lungo", significa usare motivazioni miserabili. Era stato annunciato da tempo che se fosse successo qualcosa alla Flotilla sarebbero partite i Vai su Facebook
Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza - Israele non può impedire la nascita dello stato palestinese, ha aggiunto Meloni rilanciando la soluzione dei due stati ... Secondo rtl.it
Il discorso di Giorgia Meloni all’ONU: “Israele ha superato il limite a Gaza” - Davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Giorgia Meloni ha delineato un mondo attraversato da tensioni crescenti, intervenendo su guerra, migrazioni ... Riporta msn.com