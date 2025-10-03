Così Giorgia Meloni ha tradito la destra su Gaza e la Palestina

Giorgia Meloni ha tradito la causa della destra su Gaza e la Palestina. Mentre la Flotilla «è un’iniziativa di alto valore politico che ha il merito di attirare l’attenzione del mondo intero su Gaza. Penso che Meloni in cuor suo lo sappia bene». Anche se ha litigato con il suo ministro Crosetto per l’invio della fregata italiana. Che secondo lei non doveva partire. A parlare è Massimo Arlechino, uno dei fondatori di Alleanza Nazionale ed ex militante del Msi. Oggi è presidente di Indipendenza!, il movimento di Gianni Alemann o. E in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano dice che le frasi di Meloni «mi meravigliano molto perché pronunciate da una donna che mangia pane e politica da quando era ragazzina e a cui immagino non sfugga il valore simbolico dell’iniziativa». 🔗 Leggi su Open.online