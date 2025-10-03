Cos'è il Codice di Gradimento applicato dalla Juve a 3 tifosi del Parma per insulti a McKennie

La Juventus ha deciso di applicare il "Codice di Gradimento" nei confronti di tre tifosi del Parma individuati dopo la sfida allo Stadium dello scorso 24 agosto autori di insulti razzisti nei confronti di McKennie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

