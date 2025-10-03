Cosa sono i bouillon i ristoranti più economici dove l'antipasto costa 1 euro

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oltre 150 anni a Parigi c'è una tradizione gastronomica unica. Esistono, infatti, dei ristoranti nati come cantine popolari che pur essendo decorati in pieno stile raffinato Art Nouveau hanno dei prezzi davvero molto economici, con antipasti che partono da 1 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

