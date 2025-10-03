Cosa significa quando il cane ha le zampe anteriori a terra e il posteriore in alto | cos'è la posizione del cane orante

La posizione del “cane orante”, con zampe anteriori a terra e posteriore sollevato, non è solo un invito al gioco: può indicare dolore addominale o altri disturbi muscolari e scheletrici. Imparare a riconoscere il contesto in cui avviene può aiutare il veterinario a scoprire se ci sono patologie sottostanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

