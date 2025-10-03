Cosa sappiamo sulla chiusura dell'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'avvistamento di droni
L’aeroporto di Monaco di Baviera è stato chiuso temporaneamente nella serata di ieri, 2 ottobre, a seguito del sorvolo di droni non identificati. 17 voli cancellati e 15 deviati verso altre città. La polizia non è riuscita ad intercettarli e il premier bavarese Markus Söder ha chiesto di poter abbattere i velivoli "subito". L’episodio si inserisce in una serie di intrusioni molto simili in tutta Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa sappiamo dello sconfinamento di droni in Danimarca e Norvegia - Chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e di Oslo, cancellati decine di voli. Da ilfoglio.it