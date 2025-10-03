Cosa ho scoperto su Sempio Garlasco ancora un ribaltone | parla il nuovo consulente Armando Palmegiani

Il caso Garlasco continua a riservare sviluppi che riportano l’attenzione mediatica su uno dei delitti più discussi degli ultimi vent’anni. Dopo la riapertura dell’inchiesta sul giallo di via Pascoli, la procura ha riacceso i riflettori sugli indizi mai del tutto chiariti, a partire dalle tracce biologiche rinvenute sul corpo di Chiara Poggi fino alle controverse impronte trovate all’interno dell’abitazione. La vicenda, che ha visto già due processi e un lungo iter giudiziario culminato con la condanna definitiva di Alberto Stasi, resta ancora oggi un enigma che divide esperti, investigatori e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cosa - scoperto

Conceicao Juve, il portoghese esce allo scoperto: vuole restare in bianconero e l’ha detto chiaramente al Porto! Cosa succede ora

Disastro Air India, l’inquietante mistero degli interruttori: cosa hanno scoperto gli investigatori dalla scatola nera

Kean vola in Arabia? L’ex Juve esce allo scoperto: le dichiarazioni ribaltano tutto. Cosa filtra sul suo futuro alla Fiorentina

Cosa c’entrano gli assessment con...Google Maps? Lo abbiamo scoperto grazie a Simone Patera questo martedì durante il Live Talk “People Strategy 4.0: misurare competenze, potenziale e aspirazioni su larga scala con l’AI”, organizzato insieme a Mercer Vai su Facebook

#ignotox Cosa aveva scoperto Chiara Poggi al Santuario delle Bozzole? L'ipotesi shock dell'avv. Lovati, legale di Sempio - X Vai su X

Delitto di Garlasco: lo zio di Sempio allo scoperto sui soldi prestati al fratello - Un particolare giro di soldi all'interno della famiglia di Andrea Sempio potrebbe essere collegato al giallo del delitto di Garlasco. Scrive newsmondo.it

La mossa dei Sempio: cosa hanno fatto dopo le perquisizioni - Dopo essere stati sentiti in caserma, le zie e i genitori di Andrea Sempio si sarebbero dati appuntamento nella villetta di famiglia. Riporta msn.com