Cosa ha fatto Alessia Fabiani alle labbra? La verità è drammatica | il suo racconto lascia senza parole
Un ritorno in televisione che ha lasciato il pubblico spiazzato. Alessia Fabiani, ex letterina di Passaparola e oggi attrice affermata, è tornata a parlare di sé nel programma di Caterina Balivo La Volta Buona, andato in onda giovedì 2 settembre 2025 su Rai 1. Ma questa volta, la showgirl non ha parlato solo di carriera e vita privata: ha scelto di affrontare con grande trasparenza un tema ancora troppo spesso sottovalutato, quello dei ritocchi estetici finiti male. Con voce ferma, ma carica di emozione, Fabiani ha svelato il suo calvario personale legato a un trattamento alle labbra che le ha lasciato conseguenze permanenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
“Fate attenzione alle sostanze che vi vengono iniettate, io sono stata una vittima”. Alessia Fabiani racconta la sua disavventura con il filler alle labbra. Cosa le è successo. Vai su Facebook
