Cosa ha detto il fumettista Holdenaccio al Wired Next Fest Trentino 2025

3 ott 2025

Il fumettista tarantino ha presentato il suo ultimo libro Senza rabbia non vale nulla, un libro in bianco e nero che racconta la provincia e una generazione in cerca di riscatto, la stessa che oggi si mobilita nelle piazze per Gaza. 🔗 Leggi su Wired.it

