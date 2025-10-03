Cosa ha detto il fumettista Holdenaccio al Wired Next Fest Trentino 2025
Il fumettista tarantino ha presentato il suo ultimo libro Senza rabbia non vale nulla, un libro in bianco e nero che racconta la provincia e una generazione in cerca di riscatto, la stessa che oggi si mobilita nelle piazze per Gaza. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: cosa - detto
ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO
ZAZZARONI PARLA DELLA D’URSO IN RAI E MANDA IN TILT MEDIASET: ECCO COSA HA DETTO
Conceicao Juve, il portoghese esce allo scoperto: vuole restare in bianconero e l’ha detto chiaramente al Porto! Cosa succede ora
Brambati fa il punto sulla #Juve Ecco cosa ha detto su #Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Cosa ha detto De Bruyne al momento della sostituzione in Milan-Napoli? La frase pronunciata: "Al Diavolo c…, stiamo perdendo" ? - X Vai su X