Cosa fare a Bologna per San Petronio 2025 | gli eventi da non perdere per chi resta in città

Dalle celebrazioni religioni nella basilica alla musica live in piazza Maggiore. Tanti appuntamenti fra cinema e teatri, camminate nel mondo sotterraneo dei canali e Giro dell’Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna per San Petronio 2025: gli eventi da non perdere per chi resta in città

In questa notizia si parla di: cosa - fare

Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Milano invasa da due nuovi insetti “alieni”: cosa c’è da sapere e cosa dobbiamo fare in casa

Torre di Calafuria in concessione alle associazioni, c'è il bando del Demanio: cosa prevede e come fare domanda

Ti sei mai chiesto cosa fare in caso di incidente stradale? Dalla messa in sicurezza alla compilazione dei documenti, ogni passo è importante. Scopri nell’articolo tutte le procedure utili da seguire #UnipolMove #SicurezzaStradale #Emergenza #Incidente - facebook.com Vai su Facebook

Non c’è da stupirsi che la Global Sumud Flotilla abbia generato un dibattito così acceso. Lo spirito profondo era rispondere a una domanda che da mesi interroga le coscienze: cosa fare di fronte al massacro di Gaza? Le risposte tradizionali – consapevolezza, - X Vai su X

Cosa fare a Bologna per San Petronio 2025: gli eventi da non perdere per chi resta in città - 3 ottobre 2025 – San Petronio è alle porte e per i bolognesi è tempo di pensare a come festeggiare la ricorrenza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ferragosto a Bologna e in Emilia-Romagna: cosa fare, dove andare e gli eventi di giornata - Dopo il pranzo di Ferragosto delle Cucine popolari negli spazi all’aperto di teatri di Vita, al Parco dei Pini (via Emilia Ponente 485), prende il via la maratona con i comici de La cicala d’Oro. bologna.repubblica.it scrive