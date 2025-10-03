Cosa faceva con certe ragazze… Garlasco choc per la rivelazione di Lovati a Storie Italiane

La puntata odierna di Storie Italiane ha riportato al centro dell’attenzione il caso di Garlasco, una vicenda giudiziaria intricata che da mesi è tornata sotto i riflettori. Tra i nomi emersi durante la trasmissione è comparso anche quello di una figura controversa che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe professato come una sorta di guaritore. Il tema è esploso quando, a fine puntata, la conduttrice Eleonora Daniele ha colto una frase pronunciata dall’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, e ha deciso di approfondire il tema di Don Gregorio Vitali,. “È vero? Cos’è che ha detto?” ha chiesto la giornalista, dando modo al legale di precisare che il sacerdote in questione “pare guarisse la gente, anche le ragazze che soffrivano di anoressia”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it