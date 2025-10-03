Cosa diciamo di Mara Venier Il comunicato ufficiale della Rai dopo le polemiche su Domenica In

La nuova stagione di Domenica In, partita da poche settimane sull’ammiraglia Rai, ha già acceso un dibattito acceso e polarizzante. Al centro delle polemiche non soltanto la conduttrice Mara Venier, volto storico del programma, ma anche i suoi tre nuovi compagni di viaggio: Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Già dalla prima puntata, l’intervento in diretta della Premier e ascolti giudicati al di sotto delle aspettative hanno sollevato critiche e discussioni. La seconda puntata, poi, ha fatto parlare ancora di più per il netto calo degli ascolti, generando malumori e incertezze sul futuro del programma domenicale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Domenica In: Mara Venier ufficializza i co-conduttori e cosa faranno - Inizialmente, Mara Venier avrebbe dovuto essere affiancata da Nek e Gabriele Corsi, ma il cantante ha deciso di ritirarsi da ... Si legge su quilink.it

Garlasco, l'avvocato Lovati perde le staffe con Venier: "Non parlo più!". E De Rensis lo punge: "Come mai è successo?" - Nella puntata di Domenica In anche lo scontro tra gli avvocati Lovati, interrotto da Mara Venier più di una volta, e De Rensis, che fa notare all'avvocato di Sempio dei dettagli ... libero.it scrive