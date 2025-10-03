Cosa cambia a Milano con la nuova città della Salute

Il cronoprogramma Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni entra in una fase decisiva. La Regione Lombardia ha deliberato l’aggiornamento dei costi complessivi dell’opera, portando la cifra da 280 milioni di euro, stimati nel 2020, agli attuali 560 milioni. Una variazione significativa, resa necessaria dall’aumento dei prezzi dei materiali registrato negli anni della pandemia e aggravato dal conflitto russo-ucraino. La decisione arriva dopo il “lodo” del collegio consultivo tecnico che ha riconosciuto l’esigenza di riequilibrare il piano economico-finanziario della concessione. L’adeguamento consentirà al concessionario, la società Cisar, partecipata da Condotte 1880 (famiglia Mainetti) con la maggioranza relativa, Finso (Fincantieri), Italiana Costruzioni ed Edison Next, di procedere a pieno regime con i lavori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa cambia a Milano con la nuova città della Salute

