Durante il corteo in corso a Bologna in sostegno della Flotilla, ci sono stati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Gli attivisti hanno cercato di avanzare verso la tangenziale, entrando in contrasto con gli agenti e lanciando oggetti vari. Il corteo di più di 15.000 persone è partito alle ore 10 da Piazza Maggiore, è arrivato in via Stalingrado dove, alle ore 13 circa, all’altezza del Ponte, poco più avanti di via Calzoni hanno incontrato il blocco dei reparti schierati delle Forze dell’Ordine. C’è stato un primo tentativo di sfondare il blocco che è stato respinto con qualche spintone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corto pro Gaza a Bologna, manifestanti verso la tangenziale: scontri tra manifestanti e polizia – Video