Corteo Roma bloccata la tangenziale Usb | Siamo in 300mila Uova contro il Ministero dei trasporti

Tangenziale bloccata dai manifestanti e traffico in tilt a Roma. Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

corteo roma bloccata tangenzialeSciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila” - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- Scrive ilfattoquotidiano.it

corteo roma bloccata tangenzialeIl corteo per Gaza raggiunge la tangenziale est a Roma: circolazione bloccata - A Roma il corteo dei manifestanti dopo essere sfilato a Porta Maggiore, ha occupato una delle arterie più importanti per la capitale: la Tangenziale Est. Si legge su tg.la7.it

