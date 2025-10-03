Corteo Roma bloccata la tangenziale Sindacati | Siamo in 300mila Uova contro il Ministero dei trasporti

Tangenziale bloccata dai manifestanti e traffico in tilt a Roma. Al via il grande sciopero nazionale del 3 ottobre per Gaza e per la Global Sumud Flotilla, fermata dalle autorità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Corteo Roma, bloccata la tangenziale. Sindacati: «Siamo in 300mila». Uova contro il Ministero dei trasporti

SCIOPERO | Landini in corteo a Roma: 'Il governo dovrebbe baciare i piedi a chi è in piazza'. Salvini: 'Lo paghi lui lo sciopero, teppista e deficiente chi lancia i fumogeni'. Intervengono anche Schlein e Conte #ANSA

askanews. . #scioperogenerale Le immagini del corteo di piazza Vittorio a Roma al via

Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano - Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Riporta iltempo.it

Sciopero generale, piazze piene in decine di città. Serpentone di 4 km a Milano. Otto cortei a Roma: “Siamo in 300 mila” - Diversi duecento manifestanti pro Pal sono a presidio dell’ingresso al varco IV del molo VII del porto di Trieste, di cui una parte in sit- Come scrive ilfattoquotidiano.it