Corteo proPal attesi in 80mila a Roma | città blindata monitorate le frange violente

È partita come fosse una rete larga che, ora dopo ora, seguendo anche gli sviluppi della Sumud Global Flotilla, si è ristretta dalle principali città italiane intorno a Roma:. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Corteo proPal, attesi in 80mila a Roma: città blindata, monitorate le frange violente

In questa notizia si parla di: corteo - propal

Mostra Venezia, oggi corteo proPal al Lido: attesi anche attori

Corteo ProPal al Lido: attenzione ai centri sociali, fiducia nelle forze dell’ordine

Venezia 82, corteo proPal al Lido

VIDEO | Tensioni alla manifestazione ProPal, la polizia fa blocco al Politeama e il corteo si sposta verso il porto https://ift.tt/Ojo6BIU - X Vai su X

Parte il corteo pro Pal a #Napoli. L’intento è bloccare il porto. Bandiere, striscioni e cori in piazza del Carmine #piazzadelcarmine #napoli #palestina #propal #ilmattino #portodinapoli #palestinalibera - facebook.com Vai su Facebook

Corteo proPal, in 10mila sfilano dal Colosseo a Piramide. «Bloccheremo tutto» - Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno scortato il corteo per tutto il tragitto, restando poi a presidiare piazzale Ostiense dove, sulla facciata della Piramide Cestia, sono stati proiettati ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ultrà e cortei proPal nella Capitale scatta il piano sicurezza: duemila agenti in campo - Città blindata e tensione alta in vista della manifestazione di sabato a sostegno della Palestina, specie dopo le proteste di mercoledì notte. Riporta msn.com