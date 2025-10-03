Corteo Pro Pal Roma blindata | scatta il maxi piano di sicurezza per domani

E così, all’indomani dell’impegnativa giornata di sciopero generale nazionale che ha interessato anche la sera precedente, con 55 feriti refertati tra le forze di polizia a causa delle aggressioni subite, il grande corteo Pro Pal si preannuncia come un’altra prova da affrontare per il Paese. Quindi, Roma si sveglia ancora con una Gaza grande protagonista . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

corteo pro pal roma blindata scatta il maxi piano di sicurezza per domani

