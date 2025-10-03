Corteo pro-pal il segretario della Cgil Marche Giuseppe Santarelli | Dobbiamo fermare questa mattanza | VIDEO

ANCONA - "Quella di oggi è una manifestazione che spero serva per condizionare il governo italiano applicando sanzioni ad Israele - afferma il segretario Cgil Marche Giuseppe Santarelli - ci devono essere atti forti per fermare questa mattanza che è diventata insopportabile. Oggi manifestiamo il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

