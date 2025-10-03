Corteo pro Gaza sulla Tangenziale Est a Milano cartelli stradali imbrattati dai manifestanti – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. I manifestanti hanno imbrattato i cartelli stradali e lanciato bombe carta contro la Polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
