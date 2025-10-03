Corteo pro Gaza PER aderisce con una sua delegazione

“Oggi una rappresentanza di nostri amministratori e militanti ha partecipato al corteo indetto a Napoli in relazione allo sciopero per Gaza. Proprio la nostra presenza serve a dimostrare che la causa di Gaza non è sposata da “pericolosi oltranzisti”, ma da tantissime persone di buon senso che chiedono il ritorno all’umanità e al diritto internazionale. Poi le istituzioni e le forze dell’ordine hanno mezzi in abbondanza per individuare e fermare gruppi violenti. Lo facciano senza condannare pacifici cittadini”. Lo afferma il presidente di PER, Nicola Campanile. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it