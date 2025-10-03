Corteo pro Gaza | la catena umana dei manifestanti per bloccare gli incappucciati che vogliono raggiungere la polizia
Milano, momenti di tensione sulla tangenziale est: la maggior parte dei manifestanti vuole evitare scontri con le forze dell'ordine.
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Sciopero per Gaza, il corteo ProPal ha raggiunto Coverciano: "Non giocate Italia-Israele"
Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all'appuntamento convocato in piazza Maggiore dal
Avellino, la città in corteo per Gaza: «Con il popolo palestinese» - Pure nel capoluogo irpino si scenderà in strada, questa mattina, per fare eco alle proteste che infiammano le piazze di tutto il mondo.
Roma, protesta pro Palestina dopo il blocco della Flotilla: oltre 5mila in corteo - Gli slogan e gli striscioni non chiedevano soltanto la "Palestina libera", ma anche un cambio di passo da parte delle istituzioni italiane ...