Corteo pro Gaza in Tangenziale est a Milano la Polizia abbassa gli scudi i manifestanti applaudono – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 03 ottobre 2025 Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. Ecco la Polizia che abbassa gli scudi, con i manifestanti che applaudono. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
