Corteo pro Gaza chiusi tangenziale e tratti autostrade | FOTO
La manifestazione a sostegno del popolo palestinese continua così come lo sciopero, indetto da Cgil e il sindacato di base Usb. Dopo l'occupazione della tangenziale da parte dei partecipanti al corteo, alle ore 15:30 circa, in corrispondenza del nodo autostradale dell'area metropolitana di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Il Corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla arriva anche in Tangenziale #Milano - X Vai su X
la Repubblica. . Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all’appuntamento convocato in piaz - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano, i manifestanti cantano "Bella ciao" - Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. Lo riporta ilgiornale.it
Corteo pro Gaza a Roma, i manifestanti lanciano uova contro il ministero dei Trasporti. Cori per Salvini: “Dimissioni” - Protesta davanti al Ministero dei Trasporti: i manifestanti chiedono le dimissioni di Salvini e lanciano uova contro il palazzo ... Segnala ilfattoquotidiano.it