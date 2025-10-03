Corteo pro Gaza Basile incontra i manifestanti | Condivido la vostra battaglia
Si è conclusa al Municipio la manifestazione pro Gaza organizzata quest'oggi a Messina. I manifestanti, partiti da piazza Antonello intorno alle 10, hanno raggiunto Piazza Unione Europea attorno a mezzogiorno. Non sono mancati i momenti di tensione, visto che alcuni manifestanti sono riusciti ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: corteo - gaza
