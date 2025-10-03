Corteo pro Gaza a Roma i manifestanti lanciano uova contro il ministero dei Trasporti Cori per Salvini | Dimissioni

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori contro Matteo Salvini e lancio di uova contro le camionette della Polizia e contro il ministero dei Trasporti da parte degli studenti al corteo a Roma. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Salvini, gridandogli anche “vergogna” e “cogl***e”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

corteo pro gaza a roma i manifestanti lanciano uova contro il ministero dei trasporti cori per salvini dimissioni

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo pro Gaza a Roma, i manifestanti lanciano uova contro il ministero dei Trasporti. Cori per Salvini: “Dimissioni”

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

corteo pro gaza romaCorteo Pro Pal sabato 4 a Roma: gli orari, il percorso, i blocchi del traffico e i trasporti deviati - Continuano in tutta Italia, e soprattutto nella Capitale, le manifestazioni a favore della Palestina. Secondo ilmessaggero.it

corteo pro gaza romaCorteo pro Gaza da Colosseo a Ostiense: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto” - Dopo il fermo della Flotilla, in piazza attivisti, sindacati e studenti: bandiere palestinesi e striscioni contro l’operazione militare ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Gaza Roma