Corteo pro Gaza a Roma i manifestanti lanciano uova contro il ministero dei Trasporti Cori per Salvini | Dimissioni
Cori contro Matteo Salvini e lancio di uova contro le camionette della Polizia e contro il ministero dei Trasporti da parte degli studenti al corteo a Roma. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Salvini, gridandogli anche “vergogna” e “cogl***e”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
