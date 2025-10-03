Corteo pro Gaza a Roma Elly Schlein grida Free free Palestine nel corteo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla, una grande manifestazione per la Palestina. Nel corteo anche la segretaria del Pd Elly Schlein ha gridato "Free free Palestine". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online