Corteo pro Gaza a Genova i manifestanti invadono i binari della stazione E mandano un messaggio a Ben Gvir | Vergognoso
Il blocco legato alla mobilitazione per il rilascio degli attivisti della Flotilla ancora trattenuti in Israele, a seguito del sequestro in acque internazionali, a Genova ha preso diverse forme. Nella notte di ieri sono stati chiusi il casello autostradale di Genova Ovest e i varchi portuali; dove il blocco è ancora in corso e ha paralizzato l’attività della maggior parte dei terminal. Nella mattinata di venerdì 3 ottobre in 40.000 sono scesi in corteo, mentre nel pomeriggio c’è stata l’ occupazione pacifica dei binari alla stazione. Le forze dell’ordine a Genova hanno lasciato manifestare la cittadinanza come nei giorni scorsi e, ancora una volta, l’espressione della protesta è rimasta nei limiti dell’azione diretta nonviolenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Migliaia di manifestanti, scesi in corteo a Milano a sostegno di Gaza e della Flotilla, hanno sfilato lungo la tangenziale est sventolando bandiere della Palestina e chiedendo la fine della guerra. - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, il corteo a #Coverciano: “Non giocate #ItaliaIsraele” - X Vai su X
Genova, cortei di studenti e lavoratori per Gaza: traffico in tilt e casello di Genova Ovest chiuso - Sciopero generale a Genova il 3 ottobre 2025: studenti e lavoratori in corteo per Gaza e la Flotilla, chiuso il casello di Genova Ovest e traffico paralizzato in più zone della città. Secondo ligurianotizie.it
Sciopero generale per Gaza, la Cgil: 'In 100mila a Milano'. Disagi per i treni in varie città. La diretta - A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. Segnala ansa.it