Corteo pro Gaza a Genova i manifestanti invadono i binari della stazione E mandano un messaggio a Ben Gvir | Vergognoso

Il blocco legato alla mobilitazione per il rilascio degli attivisti della Flotilla ancora trattenuti in Israele, a seguito del sequestro in acque internazionali, a Genova ha preso diverse forme. Nella notte di ieri sono stati chiusi il casello autostradale di Genova Ovest e i varchi portuali; dove il blocco è ancora in corso e ha paralizzato l’attività della maggior parte dei terminal. Nella mattinata di venerdì 3 ottobre in 40.000 sono scesi in corteo, mentre nel pomeriggio c’è stata l’ occupazione pacifica dei binari alla stazione. Le forze dell’ordine a Genova hanno lasciato manifestare la cittadinanza come nei giorni scorsi e, ancora una volta, l’espressione della protesta è rimasta nei limiti dell’azione diretta nonviolenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

