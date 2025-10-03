Corteo pro Flotilla | circa 7mila persone dal centro all’autostrada al grido di Palestina libera

Bergamo. È molto anziano, indossa un copricapo simile ai kufi dei muezzin, cammina con passo affaticato ma costante, la bandiera della Palestina in spalla. “Non sono palestinese – dice -. Sono bosniaco, vivo a Bergamo da vent’anni. La guerra l’ho vissuta ma quello che succede a Gaza supera tutto. Non potevo non esserci”. Lo dice e si commuove. Ha camminato più di quattro ore ieri sera, circondato da ragazzi e ragazze scatenati che urlavano “Free free Palestine”: da Porta nuova alla Malpensata e poi al casello dell’autostrada, dove il corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla ha bloccato per più di due ore la circolazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it