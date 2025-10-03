Corteo pro Flotilla | circa 7mila persone dal centro all’autostrada al grido di Palestina libera
Bergamo. È molto anziano, indossa un copricapo simile ai kufi dei muezzin, cammina con passo affaticato ma costante, la bandiera della Palestina in spalla. “Non sono palestinese – dice -. Sono bosniaco, vivo a Bergamo da vent’anni. La guerra l’ho vissuta ma quello che succede a Gaza supera tutto. Non potevo non esserci”. Lo dice e si commuove. Ha camminato più di quattro ore ieri sera, circondato da ragazzi e ragazze scatenati che urlavano “Free free Palestine”: da Porta nuova alla Malpensata e poi al casello dell’autostrada, dove il corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla ha bloccato per più di due ore la circolazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Nuovo corteo per Gaza e la Flotilla, nuovi scontri alla stazione di Bologna. Dopo la manifestazione degli studenti medi e universitari, sono ancora migliaia – 10 mila persone secondo le prime stime - a sfilare all'appuntamento convocato in piaz
Flotilla, corteo a Firenze: tensione con la polizia in stazione. Bombe carta e fumogeni, treni fermi
Corteo pro Flotilla: circa 7mila persone dal centro all'autostrada, al grido di "Palestina libera" - Il corteo ha bloccato per due ore la circolazione: dalle bandiere agli striscioni, giovani, famiglie e anziani hanno preso parte alla manifestazione
Milano, corteo pro Palestina dopo l'abbordaggio della Flotilla: occupata Cadorna e Free Gaza sul Pirellone - In migliaia a Milano per la Palestina dopo l'attacco alla Flotilla: corteo, occupazione di Cadorna e scritta "Free Gaza" proiettata sul Pirellone