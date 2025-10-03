Corteo per la Palestina transenne sui binari del treno all' altezza delle Cure FOTO
Transenne sono state posizionate sui binari dei treni durante la manifestazione per la Palestina che si sta tenendo a Firenze. Nella serata di ieri, i manifestanti avevano invece collocato dei mattoni sui binari di Santa Maria Novella, dopo aver superato il cordone di polizia disposto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi
Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città
A Milano la “carovana per la Palestina” con decine di auto in corteo: “Meloni complice del genocidio”
Diversi manifestanti del corteo per la Palestina hanno tentato un assalto alle Officine Ogr di Torino, che ospita l'Italian Tech Week di inizio ottobre. Nell'irruzione sono stati distrutti alcuni gazebo e alcuni maxi schermi. È intervenuta anche la polizia. Successiva - facebook.com Vai su Facebook
I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X
Transenne ad ostruire i binari ferroviari - FIRENZE: Fumogeni e petardi sono stati accesi durante il corteo a Firenze. Lo riporta toscanamedianews.it
La manifestazione per Gaza a Firenze. Cgil: “Siamo 100mila”. Tensione alle Cure, transenne sui binari - Intanto alcuni manifestanti hanno invaso e bloccato la circolazione dei treni nella zona delle Cure ... Riporta msn.com