Corteo per la Palestina transenne sui binari del treno all' altezza delle Cure FOTO

Firenzetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Transenne sono state posizionate sui binari dei treni durante la manifestazione per la Palestina che si sta tenendo a Firenze. Nella serata di ieri, i manifestanti avevano invece collocato dei mattoni sui binari di Santa Maria Novella, dopo aver superato il cordone di polizia disposto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

corteo palestina transenne binariTransenne ad ostruire i binari ferroviari - FIRENZE: Fumogeni e petardi sono stati accesi durante il corteo a Firenze. Lo riporta toscanamedianews.it

corteo palestina transenne binariLa manifestazione per Gaza a Firenze. Cgil: “Siamo 100mila”. Tensione alle Cure, transenne sui binari - Intanto alcuni manifestanti hanno invaso e bloccato la circolazione dei treni nella zona delle Cure ... Riporta msn.com

