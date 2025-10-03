Corteo per la Flotilla a Napoli il racconto della protesta | la città si ferma per Gaza

Ilmattino.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli si sveglia per Gaza. Dalle 9.30 di questa mattina ha preso il via il corteo organizzato da sindacati per manifestare apertamente contro la situazione palestinese e, soprattutto, a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

corteo per la flotilla a napoli il racconto della protesta la citt224 si ferma per gaza

Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO

Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO

Sciopero generale per Gaza e la Flotilla, ecco il percorso del corteo

