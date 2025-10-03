Corteo per la Flotilla a Napoli il racconto della protesta | la città si ferma per Gaza
Napoli si sveglia per Gaza. Dalle 9.30 di questa mattina ha preso il via il corteo organizzato da sindacati per manifestare apertamente contro la situazione palestinese e, soprattutto, a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: corteo - flotilla
Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO
Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO
Sciopero generale per Gaza e la Flotilla, ecco il percorso del corteo
#scioperogenerale #Flotilla Studenti in corteo in tutta Italia. A #Roma occupata l’università “La Sapienza”. Immagini social #Radio1 dell’inviata Simona Decina - X Vai su X
Corriere della Sera. . Sciopero generale il 3 ottobre a favore della Flotilla indetto da Cgil e Usb: stop a trasporti, scuola, sanità. Organizzati 100 cortei nelle città italiane. Grande partecipazione a Milano, 30 mila persone in corteo. Tutte le immagini sul sito del - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per la Flotilla a Napoli, il racconto della protesta: la città si blocca per Gaza - 30 di questa mattina ha preso il via il corteo organizzato da sindacati per manifestare apertamente contro la situazione palestinese e, soprattutto, a ... Scrive msn.com
IL VIDEO. Sciopero, il corteo a Napoli: incursione dei manifestanti in porto - Immagini da Napoli, dove centinaia di persone, almeno 50mila secondo la Cgil, hanno sfilato in corteo per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb in difesa della Flot ... Secondo ildolomiti.it