Mattarella e le imprese familiari: “Strategiche per l’Italia” lidentita.it
Catania, Paolo La Greca lascia la Giunta comunale: “Impegni accademici pressanti” dayitalianews.com
Elezioni Repubblica Ceca: favorito il populista Andrej Babiš periodicodaily.com
Ultimissime Inter LIVE: la situazione dei rinnovi nerazzurri in vista del prossimo anno! Le ultime su Sommer.. internews24.com
ProPal, le manifestazioni in Veneto: bloccate stazioni, porti e svincoli autostradali. A Venezia doppio ... ilgazzettino.it
Bologna-Pisa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily
Job&Orienta torna a Verona tra intelligenza naturale e artificiale all'insegna delle competenze per il futuro
Torna a Verona Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla f... ► veronasera.it
Sciopero pro Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Sit in in tante città
Sulle note di Bella Ciao, in partenza il corteo da Piazza Vittorio a Roma, nel giorno dello sciopero... ► gazzettadelsud.it
Notte di fiamme nel Salento: tre incendi, anche una motopala e un’auto rubata
LECCE –Una serie di incendi ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Salento nel... ► lecceprima.it
Corse cancellate per lo sciopero dei trasporti
Conclusa la fascia oraria di garanzia, aumentano i disagi per chi si muove con i trasporti pubblici.... ► veneziatoday.it
Sciopero generale 3 ottobre, ritardi e cancellazioni a Roma Termini
Alla stazione di Roma Termini si registrano cancellazioni e ritardi fino a 80 minuti per lo scioper... ► lapresse.it
Marinette, l'ultima nave della Flotilla abbordata da Israele a 42,5 miglia da Gaza, bandiera polacca ed equipaggio turco di 6 persone VIDEO
In alcuni video che girano sul web si vede l'equipaggio lasciare la coperta su ordine degli israel... ► ilgiornaleditalia.it
Meno tasse in Manovra e più fondi alla Sanità, gli interventi del Governo
Dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza, prende forma la nuova cornice programmatic... ► quifinanza.it
Le probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A: ecco gli schieramenti attesi
In arrivo il big match Juventus-Milan, debutto venerdì con Verona-Sassuolo, domenica occhi su Napol... ► sportface.it
WhatsApp Beta consentirà presto di prenotare l’username
Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Androi... ► tuttoandroid.net
Grande Fratello 2025, chi è Benedetta Stocchi: età, lavoro e vita privata
Benedetta Stocchi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2025. Ventitré anni, ori... ► anticipazionitv.it
Flotilla, intercettata l'ultima barca che ancora navigava verso Gaza
L'ultima nave della Global Sumud Flotilla che ha tentato di rompere il blocco marittimo israeliano s... ► tgcom24.mediaset.it
Henry Cavill aggiorna sui progressi dopo l’infortunio sul set di Highlander
aggiornamenti sul progetto cinematografico Highlander Il reboot di Highlander, diretto da Chad Sta... ► jumptheshark.it
Autovelox, ora arriva il censimento
Le strade sono bagnate ogni giorno dal sangue di pedoni, spesso giovani. È una macelleria che non c... ► ilrestodelcarlino.it
Robbie Williams svela la sua malattia: «Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza»
Robbie Williams ha la sindrome di Tourette. Il cantante di 51 anni ha parlato per la prima volta del... ► leggo.it
A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa
A Monza nascerà il Centro per la giustizia ripartiva. Lo ha deliberato la giunta guidata dal sinda... ► monzatoday.it
Il corteo occupa Piazzale Roma. Il ponte della libertà è già bloccato
Il corteo veneziano ha raggiungo e occupato piazzale Roma. Sono migliaia di persone. Sì invoca il ... ► veneziatoday.it
Beautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò pentire di non essere fuggita!"
Electra non intende farla passare liscia a Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, la giovane Fo... ► comingsoon.it
Federico Mastrostefano sul suo ritorno a UeD: il retroscena e la promessa
Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel parterre del Trono Over della... ► tutto.tv
Toscane protagoniste in serie C: occhi su Pianese Livorno e le sfide di Arezzo e Pontedera
FIRENZE – Il girone B di Serie C si accende con un weekend che mette le toscane al centro della sce... ► corrieretoscano.it
Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»
Rita Rusic è nata a a Parenzo, in Croazia. Un paese povero, senza lavoro. «Papà - racconta al Corrie... ► leggo.it
Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: le versioni non coincidono | VIDEO
A Dentro la Notizia le versioni di Alba ed Evelina sulle condizioni di Vittorio Sgarbi non coincido... ► ildifforme.it
Rischio idrogeologico lungo la ferrovia Priverno Terracina: la Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS La Giunta Regionale del Lazio ha stanziato 10 milioni di euro per mett... ► dayitalianews.com
Cecilia Rodriguez, Clara Isabel ha già la sua cameretta: la culla a uncinetto (da 400 euro), la palestrina e le pareti a righe
Sembra tutto pronto per l'arrivo di Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez, 35 anni, e Ignazio... ► leggo.it
I film da vedere questo weekend 3 5 ottobre: da "Him" ad "Avatar La Via dell’Acqua"
Nelle sale cinematografiche italiane usciranno anche "La mia amica Eva", "Testa o Croce?" e "Zvanì -... ► gazzetta.it
Decine di migliaia verso il ponte della Libertà
Le due manifestazioni sono partecipatissime. Almeno diecimila persone (probabilmente di più) sono ... ► veneziatoday.it
Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (3 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 3 ottobre 2025 in onda su Cana... ► superguidatv.it
CINQUE MINUTI: MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO OSPITI D’ONORE DI BRUNO VESPA
Cinque Minuti, la striscia quotidiana di Bruno Vespa, celebrerà questa sera i 20 anni di Ballando ... ► bubinoblog
Taranto Capitale Della Blue Economy
Il 15 ottobre 2025, Taranto si conferma protagonista della trasformazione economica e ambientale d... ► today.it
Secondo Paolo Strippoli per il cinema di genere in Italia c’è ancora molta strada da fare
Ogni volta che nel panorama del cinema italiano compare un nuovo horror tutti gridano al miracolo. ... ► gqitalia.it
De Giorgi, l’uomo dei 5 Mondiali
L’allenatore dell’Italia di pallavolo ha uno straordinario record: due titoli iridati da giocato... ► panorama.it
Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ministro: “Lo paghi lui”
(Adnkronos) – “Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la comm... ► ildifforme.it
William: «Quando sarò re cambierò la monarchia. Il tumore di Kate? Pensavamo a noi non potesse succedere. Non commetterò gli errori dei miei genitori»
Sarà un re moderno, in linea con i tempi e con un unico obiettivo: «Creare un mondo in cui i miei fi... ► leggo.it
Interferenze russe, oggi e domani il disinfo test per Praga
Oggi e domani in Repubblica Ceca, gli elettori si recheranno alle urne in un clima segnato da una f... ► formiche.net
Nuovo Stadio Meazza, svelata la data dell’inaugurazione e dove giocheranno Inter e Milan
Milano si prepara a un cambiamento storico con il progetto del nuovo stadio, tra futuro e memoria d... ► notizie.com
Ore di ansia per Yassine Lafram, presidente delle Comunità Islamiche imbarcato sulla Karma
Ieri, il bolognese d’adozione con passaporto italiano, non compariva nell’elenco degli italiani sul... ► bologna.repubblica.i
Inter Cremonese, probabili formazioni: Bonny dal 1?
Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è nuovamente il tempo di tornare in campo. ... ► forzainter.eu
Evasione fiscale da 244mila euro: scoperti quattro giovani creator di contenuti per adulti
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine della Guardia di Finanza di Trieste La Guardia di Finanz... ► dayitalianews.com
Scienze economico manageriali: aperta una borsa di ricerca di 5mila euro
Fondazione Novara Sviluppo ha aperto una borsa di ricerca in scienze economico-manageriali con foc... ► novaratoday.it
KPop Demon Hunters, un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan
KPop Demon Hunters, un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan Le teorie dei fan potrebbero gi... ► cinefilos.it
Ci sono Charli Xcx, Fiorella Mannoia, Emma tra i singoli del 3 ottobre
Il primo weekend del mese ha per protagoniste le artiste nazionali ed internazionali che con i nuov... ► metropolitanmagazine
Ultimissime Juve LIVE: bianconeri alla ricerca del nuovo direttore sportivo, retroscena su Comolli, Conceicao sarà la chiave di Tudor contro il Milan
di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com
Serbia: funzionaria elogia lo sviluppo della Cina e il suo ruolo globale
Marina Ragus, vicepresidente dell’Assemblea nazionale serba, ha elogiato lo straordinario sviluppo... ► romadailynews.it
Sciopero per la Flotilla, in 5.000 al corteo di Imola
Imola, 3 ottobre 2025 – Una fiumana di persone ha attraversato questa mattina le strade del centro ... ► ilrestodelcarlino.it
Il Napoli non deve più nascondere le sue ambizioni, alla lunga può rivelarsi un handicap (Tardelli)
Napoli e Inter hanno vinto in Champions rispettivamente contro Sporting Lisbona e Slavia Praga; nul... ► ilnapolista.it
Gli appuntamenti della settimana nazionale della dislessia 2025 a Chieti
In occasione della Settimana nazionale della dislessia 2025, la sezione Aid di Chieti promuove due... ► chietitoday.it
Sarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna per il firmacopie di “Met Gala”
La musica di Sarah Toscano arriva al Mercato di Corso Sardegna a Genova: domenica 5 ottobre alle 1... ► genovatoday.it
Sciopero generale in tutta Italia, Landini sfida il governo: “Le piazze saranno strapiene, atto di solidarietà”. Salvini: “È illegittimo, lo paghi lui”. Schlein e Fratoianni in corteo
È una giornata di mobilitazione che attraversa l’intero Paese, da nord a sud. Oltre cento cortei so... ► lanotiziagiornale.it
Davids subisce un tunnel da una ragazzina e cade: che risate! | VIDEO
Edgar Davids, ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter, protagonista - suo malgrado - di un sip... ► pianetamilan.it
“In imbarazzo per te”. Elisa, le lacrime in pubblico per Giorgia Meloni: è finita malissimo
Le ultime ore hanno visto esplodere un vero e proprio caso mediatico intorno a Elisa. La cantante, ... ► caffeinamagazine.it
Arrestato giovane a Catania: sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari a Picanello Nel quartiere Picanello di Catan... ► dayitalianews.com
[MULTI] Tera Finder 4.3.5 : Piena Compatibilità con PKHeX 25.09.25 e Nuovi Eventi Raid
Salve, allenatori! Siamo lieti di annunciare che Tera-Finder, il programma basato su PKHeX per visu... ► gamesandconsoles.net
Incontro evento con il cantautore Simone Avincola e Alessandro Gori a Tegoleto
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Domani, sabato 4 ottobre alle 18 al Tabbe Caffè di Tegoleto (Civitella in... ► lanazione.it
Film che ha ridefinito il realismo italiano e ci fa riflettere sulla Storia
una rappresentazione realistica e umanista dell’Italia del sud Il cinema di Francesco Rosi si disti... ► jumptheshark.it
Incidente tra treni, il macchinista positivo alla cocaina e le frasi choc: «Non sono l'unico, siamo in tanti. E l'azienda lo sa»
Sono passati quasi due anni da quel 10 dicembre 2023 in cui un Frecciarossa partito da Lecce e diret... ► leggo.it
Metz Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Un Marsiglia come non lo si vedeva da decenni asfalta l’Ajax in Champions League e si prepara a dif... ► infobetting.com
Singapore F1 “pericolo caldo”: ai piloti il gilet refrigerante
Per Fernando Alonso bisogna accettare il compromesso: meno comfort, maggiore freschezza The post Si... ► lidentita.it
Zaniolo: “So di aver fatto tanti errori, ho sofferto a lasciare la Roma”
Sta provando per l’ennesima volta a rilanciarsi Nicolò Zaniolo, questa volta in terra friulana, e i... ► sololaroma.it
Proteste pro Palestina, la Israel Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo
La squadra di Adams rinuncia alle imminenti corse italiane dopo le contestazioni e le polemiche alla... ► gazzetta.it
Programma tv sesta giornata serie a: napoli su sky e juve milan su dazn
La sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si apre con un ricco palinsesto televisivo, o... ► jumptheshark.it
Lattine di mais esplosive: "C'è Mosca dietro i sabotaggi in Polonia"
Aveva nascosto l’esplosivo in lattine di mais e lo aveva portato in Polonia, Lituania e Germania. ... ► today.it
Ospite all'edizione genovese di Book Pride, al via il 3 ottobre, Nadia Repetto ha scritto un libro "militante" sul Mediterraneo, per raccontarne il degrado e invitarci al cambiamento
Il tema dell’edizione genovese di Book Pride, dal 3 al 5 ottobre al Palazzo Ducale di Genova, è Dan... ► iodonna.it
Truffa del "finto figlio" in difficoltà, vittima una signora anziana: quattro denunciati
Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo, è stata vittima di un raggiro telefonico con... ► cataniatoday.it