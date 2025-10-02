Carisma, buon senso e tanto coraggio: perché Chivu è già oltre InzaghiLIVE F1 Singapore: alle 11.30 la prima sessione di prove libere. Alle ...Risorge, il brano che accende luce dalle crepeAngelico, il nuovo album di Guglielmo: un viaggio pop tra ricordi e ...Ultimissime Inter LIVE: la situazione dei rinnovi nerazzurri in vista ...Juve Milan: «De Winter tocca a te!» L’ex bianconero lanciato da ...Singapore F1 “pericolo caldo”: ai piloti il gilet refrigeranteSciopero generale 3 ottobre, ritardi e cancellazioni a Roma TerminiVitorchiano è la città più giovane della Tuscia: il record ...Sciopero generale, in più di 500 in piazza a Viterbo: "Stop al ...Job&Orienta torna a Verona tra intelligenza naturale e ...Scienze economico-manageriali: aperta una borsa di ricerca di 5mila ...Giustizia riparativa: il centro di Novara accreditato a livello ...La Regione assume personale: al via tre bandi per 24 posti da ...Chi è Luigi Sala, il pensionato travolto e ucciso dal furgone che ...A Monza apre il Centro per la giustizia riparativaA Milano (presto) farà un po' più caldo: le previsioniMilano paralizzata: sciopero e corte mandano il traffico in tilt in ...Notte di fiamme nel Salento: tre incendi, anche una motopala e ...Truffa del "finto figlio" in difficoltà, vittima una signora anziana: ...Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (3 ottobre 2025) ...Pericolo botulismo, 21mila kg di cibo sequestrati a Napoli: nel ...Salerno, irruzione nel Centro Agroalimentare: in 10 sfasciano gli ...Vietare social e smartphone ai bambini? Meglio diventare genitori ...Trump è pronto a lanciare una carta di debito per criptovalute: come ...Shanghai insostenibile, perché i tennisti si stanno lamentando: ...Joe Bastianich: “Eravamo poveri e immigrati. La rabbia e la ...Cosa significa quando il cane ha le zampe anteriori a terra e il ...Rischio idrogeologico lungo la ferrovia Priverno-Terracina: la ...Catania, Paolo La Greca lascia la Giunta comunale: “Impegni ...Evasione fiscale da 244mila euro: scoperti quattro giovani creator di ...Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: le versioni non coincidono ...Marinette, l'ultima nave della Flotilla abbordata da Israele a 42,5 ...Domenica In, Mara Venier condurrà da sola, senza Mammucari, Miccio e ...Davids subisce un tunnel da una ragazzina e cade: che risate! | VIDEOMotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella giornata, ma si fatica parecchio con ...Caseifici Aperti, viaggio nel gusto. Il Parmigiano Reggiano si svela«Ma vi ha dato altri soldi?»: le parole della madre di Andrea Sempio ...Uccide il marito con un coltello da cucina davanti al figlio di un ...Incidente tra treni, il macchinista positivo alla cocaina e le frasi ...Monster, chi era Ed Gein: la vera storia del «macellaio di ...Cecilia Rodriguez, Clara Isabel ha già la sua cameretta: la culla a ...Carlotta Mantovan: «Ho una relazione a distanza ma non ne parlo per ...Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il ...William: «Quando sarò re cambierò la monarchia. Il tumore di Kate? ...Viaggio in Giappone, costi, festival imperdibili, documenti e ...Robbie Williams svela la sua malattia: «Ho la sindrome di Tourette e ...Sciopero per la Flotilla, in 5.000 al corteo di ImolaSciopero generale in tutta Italia, Landini sfida il governo: “Le ...L’avvocato di Ocone: “Ha pianto solo dopo aver saputo che la figlia è ...Principe William si confessa: “Così cambierò la monarchia”. Ecco cosa ...Il Napoli non deve più nascondere le sue ambizioni, alla lunga può ...Postecoglou, dopo 23 giorni i tifosi del Nottingham Forest vogliono ...Crosetto stronca Formigli e Montanari, il conduttore va in tilt e ...Sciopero generale, migliaia di persone in corteo a Ferrara: ...“Basta spot sui social e no alle interviste”: la Curia ferma il prete ...Evolutio, 120 anni d'Italia raccontati attraverso le sue ...Con Valter Mainetti la Città della Salute avanza: innovazione e ...Sciopero per Gaza, giornata di cortei in Liguria: chiuso il casello ...WhatsApp Beta consentirà presto di prenotare l’usernameBeautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò ...“Come al Grande Fratello”. “Amici 25”, è caos per il nuovo regolamentoIncontro evento con il cantautore Simone Avincola e Alessandro Gori a ...Ore di ansia per Yassine Lafram, presidente delle Comunità Islamiche ...Secondo Paolo Strippoli per il cinema di genere in Italia c’è ancora ...Programma tv sesta giornata serie a: napoli su sky e juve-milan su ...Film che ha ridefinito il realismo italiano e ci fa riflettere sulla ...Marlene Kuntz suona Il Vile è il nuovo tour nei club della bandI Kool & the Gang live a Roma per l’unica data italiana del 2026, ...CINQUE MINUTI: MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO OSPITI D’ONORE DI ...Grande Fratello 2025, chi è Benedetta Stocchi: età, lavoro e vita ...The Lost Bus: l’eroico salvataggio nel peggior incendio della ...KPop Demon Hunters, un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fanProteste pro Palestina, la Israel-Premier Tech rinuncia al Trittico ...I film da vedere questo weekend 3-5 ottobre: da "Him" ad "Avatar - La ...Meteo weekend 4-5 ottobre 2025: sabato e domenica tra sole e freddoProcesso Pozzolo, il deputato in aula: “Quando il colpo è partito ...Perché la politica non deve inseguire la piazzaUltimissime Juve LIVE: bianconeri alla ricerca del nuovo direttore ...Gaza, Hamas: «Ci serve tempo per studiare il piano di Trump»Sciopero generale 3 ottobre, Landini: “Impugneremo eventuali ...Decine di migliaia verso il ponte della LibertàIl corteo occupa Piazzale Roma. Il ponte della libertà è già bloccatoCorse cancellate per lo sciopero dei trasportiLa promozione della Valtellina attraverso le grandi fiere di settoreFurto in un'abitazione con bottino da oltre 30mila euro: arrestato un ...Claudio Trenta paga oltre 40mila euro di risarcimento per un post su ...Al via la stagione 2025/26 del Teatro Garage: oltre 60 titoli tra ...Uno studio svela di cosa hanno più paura i liguriSarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna per il firmacopie di “Met ...VIDEO | Cgil e Usb: "Uniti contro il genocidio e per la flotilla. ...Gli appuntamenti della settimana nazionale della dislessia 2025 a ...Stazione centrale in difficoltà: molti treni cancellati e ritardi ...Piantedosi: «Rischio di infiltrazioni nei cortei. Pronti a contenere ...Toscane protagoniste in serie C: occhi su Pianese-Livorno e le sfide ...Flotilla, ore di ansia per l’imam di Bologna Lafram: nome ...La trasformazione di Pamela Anderson: addio biondo, ora porta i ...Arrestato giovane a Catania: sequestrati oltre 470 grammi di droga e ...Nuovo Stadio Meazza, svelata la data dell’inaugurazione e dove ...Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ...Ascolti tv 2 ottobre, ‘La Ruota della fortuna’ vince con 24,7% shareL’inverno arriva in anticipo in Italia, da questa data temperature a ...Lattine di mais esplosive: "C'è Mosca dietro i sabotaggi in Polonia"Due aerei si scontrano in pista: paura per 93 passeggeriTaranto Capitale Della Blue EconomyPerché non bisognerebbe usare il termine "sportwashing"Guardie contro ladri a Crema, l’inseguimento da film si conclude con ...Interferenze russe, oggi e domani il disinfo test per PragaLIVE Nardi-Mpetshi Perricard, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti ...LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: si comincia con la FP1 alle ...Ci sono Charli Xcx, Fiorella Mannoia, Emma tra i singoli del 3 ottobreEducazione Motoria alla Primaria, il ruolo dei docenti specialisti ...Assicurarsi per affrontare le sfide del futuroOspite all'edizione genovese di Book Pride, al via il 3 ottobre, ...Bologna-Pisa, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili ...Elezioni Repubblica Ceca: favorito il populista Andrej Babiš Autovelox, ora arriva il censimentoProPal, le manifestazioni in Veneto: bloccate stazioni, porti e ...Flotilla, intercettata l'ultima barca che ancora navigava verso GazaLe probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A: ecco gli ...Sciopero pro-Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. ...Roma-Lille e i tre rigori sbagliati: tutti i precedentiDe Giorgi, l’uomo dei 5 MondialiMigliori conti correnti digitali e tradizionali di ottobre con bonus ...Meno tasse in Manovra e più fondi alla Sanità, gli interventi del ...Legge su rigenerazione urbana, plauso degli ingegneri casertaniMatri: «Juve senza gerarchie in attacco. Chiunque giochi non è ...Foggia: uomo ucciso a San Severo, la compagna arrestata dai ...Foggia: uomo ucciso a San Severo, la compagna arrestata dai ...La sparano grossa e Crosetto telefona: scontro in diretta con ...“In imbarazzo per te”. Elisa, le lacrime in pubblico per Giorgia ...“Maria ha deciso così”. Amici 25, la scelta che cambia tutto nel ...Bologna, scontri in stazione: lacrimogeni contro corteoGrande Fratello, Giulio mette in dubbio la sincerità di Benedetta e ...Baby Gang è stato scarcerato: va ai domiciliari in comunità per ...“Mamma mia, sono incinta”. L’annuncio dell’amata di Canale 5, gioia ...Al via la caccia ai tesori arancioni del Touring club italianoCina: “patria dell’acrobatica” cinese, una calamita per gli acrobati ...Serbia: funzionaria elogia lo sviluppo della Cina e il suo ruolo ...Inter-Cremonese, probabili formazioni: Bonny dal 1?[MULTI] Tera Finder 4.3.5 : Piena Compatibilità con PKHeX 25.09.25 e ...Henry Cavill aggiorna sui progressi dopo l’infortunio sul set di ...Zaniolo: “So di aver fatto tanti errori, ho sofferto a lasciare la ...Squadra più vecchia d’Europa, Inter sul podio ma al 1° posto c’è ...Mkhitaryan si racconta, in arrivo la sua autobiografia: “La mia vita ...Taylor Swift pubblica l’album The Life of a ShowgirlFederico Mastrostefano sul suo ritorno a UeD: il retroscena e la ...Metz-Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, ...GAL Colline Salernitane: “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità ...Henry Cavill mostra i progressi dopo l’infortunio sul set di ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Job&Orienta torna a Verona tra intelligenza naturale e artificiale all

Job&Orienta torna a Verona tra intelligenza naturale e artificiale all'insegna delle competenze per il futuro

Torna a Verona Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla f... ► veronasera.it

Sciopero pro Palestina, caos a Livorno: bloccato l

Sciopero pro Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Sit in in tante città

Sulle note di Bella Ciao, in partenza il corteo da Piazza Vittorio a Roma, nel giorno dello sciopero... ► gazzettadelsud.it

Notte di fiamme nel Salento: tre incendi, anche una motopala e un’auto rubata

Notte di fiamme nel Salento: tre incendi, anche una motopala e un’auto rubata

LECCE –Una serie di incendi ha tenuto impegnati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Salento nel... ► lecceprima.it

Corse cancellate per lo sciopero dei trasporti

Corse cancellate per lo sciopero dei trasporti

Conclusa la fascia oraria di garanzia, aumentano i disagi per chi si muove con i trasporti pubblici.... ► veneziatoday.it

Sciopero generale 3 ottobre, ritardi e cancellazioni a Roma Termini

Sciopero generale 3 ottobre, ritardi e cancellazioni a Roma Termini

Alla stazione di Roma Termini si registrano cancellazioni e ritardi fino a 80 minuti per lo scioper... ► lapresse.it

Marinette, l

Marinette, l'ultima nave della Flotilla abbordata da Israele a 42,5 miglia da Gaza, bandiera polacca ed equipaggio turco di 6 persone VIDEO

In alcuni video che girano sul web si vede l'equipaggio lasciare la coperta su ordine degli israel... ► ilgiornaleditalia.it

Meno tasse in Manovra e più fondi alla Sanità, gli interventi del Governo

Meno tasse in Manovra e più fondi alla Sanità, gli interventi del Governo

Dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza, prende forma la nuova cornice programmatic... ► quifinanza.it

Le probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A: ecco gli schieramenti attesi

Le probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A: ecco gli schieramenti attesi

In arrivo il big match Juventus-Milan, debutto venerdì con Verona-Sassuolo, domenica occhi su Napol... ► sportface.it

WhatsApp Beta consentirà presto di prenotare l’username

WhatsApp Beta consentirà presto di prenotare l’username

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Androi... ► tuttoandroid.net

Grande Fratello 2025, chi è Benedetta Stocchi: età, lavoro e vita privata

Grande Fratello 2025, chi è Benedetta Stocchi: età, lavoro e vita privata

Benedetta Stocchi è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2025. Ventitré anni, ori... ► anticipazionitv.it

Flotilla, intercettata l

Flotilla, intercettata l'ultima barca che ancora navigava verso Gaza

L'ultima nave della Global Sumud Flotilla che ha tentato di rompere il blocco marittimo israeliano s... ► tgcom24.mediaset.it

Henry Cavill aggiorna sui progressi dopo l’infortunio sul set di Highlander

Henry Cavill aggiorna sui progressi dopo l’infortunio sul set di Highlander

aggiornamenti sul progetto cinematografico Highlander Il reboot di Highlander, diretto da Chad Sta... ► jumptheshark.it

Autovelox, ora arriva il censimento

Autovelox, ora arriva il censimento

Le strade sono bagnate ogni giorno dal sangue di pedoni, spesso giovani. È una macelleria che non c... ► ilrestodelcarlino.it

Robbie Williams svela la sua malattia: «Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza»

Robbie Williams svela la sua malattia: «Ho la sindrome di Tourette e tratti di autismo. Suonare ai concerti mi terrorizza»

Robbie Williams ha la sindrome di Tourette. Il cantante di 51 anni ha parlato per la prima volta del... ► leggo.it

A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa

A Monza apre il Centro per la giustizia riparativa

A Monza nascerà il Centro per la giustizia ripartiva. Lo ha deliberato la giunta guidata dal sinda... ► monzatoday.it

Il corteo occupa Piazzale Roma. Il ponte della libertà è già bloccato

Il corteo occupa Piazzale Roma. Il ponte della libertà è già bloccato

Il corteo veneziano ha raggiungo e occupato piazzale Roma. Sono migliaia di persone. Sì invoca il ... ► veneziatoday.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò pentire di non essere fuggita!"

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò pentire di non essere fuggita!"

Electra non intende farla passare liscia a Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, la giovane Fo... ► comingsoon.it

Federico Mastrostefano sul suo ritorno a UeD: il retroscena e la promessa

Federico Mastrostefano sul suo ritorno a UeD: il retroscena e la promessa

Come tutti i fan di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nel parterre del Trono Over della... ► tutto.tv

Toscane protagoniste in serie C: occhi su Pianese Livorno e le sfide di Arezzo e Pontedera

Toscane protagoniste in serie C: occhi su Pianese Livorno e le sfide di Arezzo e Pontedera

FIRENZE – Il girone B di Serie C si accende con un weekend che mette le toscane al centro della sce... ► corrieretoscano.it

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»

Rita Rusic: «Il sesso mi fa restare giovane. Cecchi Gori? Dopo il divorzio mi tolsero tutto. Panariello e Pieraccioni mi voltarono le spalle»

Rita Rusic è nata a a Parenzo, in Croazia. Un paese povero, senza lavoro. «Papà - racconta al Corrie... ► leggo.it

Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: le versioni non coincidono | VIDEO

Vittorio Sgarbi, è scontro tra le figlie: le versioni non coincidono | VIDEO

A Dentro la Notizia le versioni di Alba ed Evelina sulle condizioni di Vittorio Sgarbi non coincido... ► ildifforme.it

Rischio idrogeologico lungo la ferrovia Priverno Terracina: la Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro

Rischio idrogeologico lungo la ferrovia Priverno Terracina: la Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Giunta Regionale del Lazio ha stanziato 10 milioni di euro per mett... ► dayitalianews.com

Cecilia Rodriguez, Clara Isabel ha già la sua cameretta: la culla a uncinetto (da 400 euro), la palestrina e le pareti a righe

Cecilia Rodriguez, Clara Isabel ha già la sua cameretta: la culla a uncinetto (da 400 euro), la palestrina e le pareti a righe

Sembra tutto pronto per l'arrivo di Clara Isabel, la figlia di Cecilia Rodriguez, 35 anni, e Ignazio... ► leggo.it

I film da vedere questo weekend 3 5 ottobre: da "Him" ad "Avatar La Via dell’Acqua"

I film da vedere questo weekend 3 5 ottobre: da "Him" ad "Avatar La Via dell’Acqua"

Nelle sale cinematografiche italiane usciranno anche "La mia amica Eva", "Testa o Croce?" e "Zvanì -... ► gazzetta.it

Decine di migliaia verso il ponte della Libertà

Decine di migliaia verso il ponte della Libertà

Le due manifestazioni sono partecipatissime. Almeno diecimila persone (probabilmente di più) sono ... ► veneziatoday.it

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (3 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (3 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 3 ottobre 2025 in onda su Cana... ► superguidatv.it

CINQUE MINUTI: MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO OSPITI D’ONORE DI BRUNO VESPA

CINQUE MINUTI: MILLY CARLUCCI E BARBARA D’URSO OSPITI D’ONORE DI BRUNO VESPA

Cinque Minuti, la striscia quotidiana di Bruno Vespa, celebrerà questa sera i 20 anni di Ballando ... ► bubinoblog

Taranto Capitale Della Blue Economy

Taranto Capitale Della Blue Economy

Il 15 ottobre 2025, Taranto si conferma protagonista della trasformazione economica e ambientale d... ► today.it

Secondo Paolo Strippoli per il cinema di genere in Italia c’è ancora molta strada da fare

Secondo Paolo Strippoli per il cinema di genere in Italia c’è ancora molta strada da fare

Ogni volta che nel panorama del cinema italiano compare un nuovo horror tutti gridano al miracolo. ... ► gqitalia.it

De Giorgi, l’uomo dei 5 Mondiali

De Giorgi, l’uomo dei 5 Mondiali

L’allenatore dell’Italia di pallavolo ha uno straordinario record: due titoli iridati da giocato... ► panorama.it

Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ministro: “Lo paghi lui”

Sciopero generale per Gaza, scontro tra Salvini e Landini. Il ministro: “Lo paghi lui”

(Adnkronos) – “Lo sciopero di oggi è illegittimo, non perché non lo vuole Salvini ma perché la comm... ► ildifforme.it

William: «Quando sarò re cambierò la monarchia. Il tumore di Kate? Pensavamo a noi non potesse succedere. Non commetterò gli errori dei miei genitori»

William: «Quando sarò re cambierò la monarchia. Il tumore di Kate? Pensavamo a noi non potesse succedere. Non commetterò gli errori dei miei genitori»

Sarà un re moderno, in linea con i tempi e con un unico obiettivo: «Creare un mondo in cui i miei fi... ► leggo.it

Interferenze russe, oggi e domani il disinfo test per Praga

Interferenze russe, oggi e domani il disinfo test per Praga

Oggi e domani in Repubblica Ceca, gli elettori si recheranno alle urne in un clima segnato da una f... ► formiche.net

Nuovo Stadio Meazza, svelata la data dell’inaugurazione e dove giocheranno Inter e Milan

Nuovo Stadio Meazza, svelata la data dell’inaugurazione e dove giocheranno Inter e Milan

Milano si prepara a un cambiamento storico con il progetto del nuovo stadio, tra futuro e memoria d... ► notizie.com

Ore di ansia per Yassine Lafram, presidente delle Comunità Islamiche imbarcato sulla Karma

Ore di ansia per Yassine Lafram, presidente delle Comunità Islamiche imbarcato sulla Karma

Ieri, il bolognese d’adozione con passaporto italiano, non compariva nell’elenco degli italiani sul... ► bologna.repubblica.i

Inter Cremonese, probabili formazioni: Bonny dal 1?

Inter Cremonese, probabili formazioni: Bonny dal 1?

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è nuovamente il tempo di tornare in campo. ... ► forzainter.eu

Evasione fiscale da 244mila euro: scoperti quattro giovani creator di contenuti per adulti

Evasione fiscale da 244mila euro: scoperti quattro giovani creator di contenuti per adulti

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’indagine della Guardia di Finanza di Trieste La Guardia di Finanz... ► dayitalianews.com

Scienze economico manageriali: aperta una borsa di ricerca di 5mila euro

Scienze economico manageriali: aperta una borsa di ricerca di 5mila euro

Fondazione Novara Sviluppo ha aperto una borsa di ricerca in scienze economico-manageriali con foc... ► novaratoday.it

KPop Demon Hunters, un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan

KPop Demon Hunters, un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan

KPop Demon Hunters, un sequel potrebbe basarsi sulle teorie dei fan Le teorie dei fan potrebbero gi... ► cinefilos.it

Ci sono Charli Xcx, Fiorella Mannoia, Emma tra i singoli del 3 ottobre

Ci sono Charli Xcx, Fiorella Mannoia, Emma tra i singoli del 3 ottobre

Il primo weekend del mese ha per protagoniste le artiste nazionali ed internazionali che con i nuov... ► metropolitanmagazine

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri alla ricerca del nuovo direttore sportivo, retroscena su Comolli, Conceicao sarà la chiave di Tudor contro il Milan

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri alla ricerca del nuovo direttore sportivo, retroscena su Comolli, Conceicao sarà la chiave di Tudor contro il Milan

di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ult... ► juventusnews24.com

Serbia: funzionaria elogia lo sviluppo della Cina e il suo ruolo globale

Serbia: funzionaria elogia lo sviluppo della Cina e il suo ruolo globale

Marina Ragus, vicepresidente dell’Assemblea nazionale serba, ha elogiato lo straordinario sviluppo... ► romadailynews.it

Sciopero per la Flotilla, in 5.000 al corteo di Imola

Sciopero per la Flotilla, in 5.000 al corteo di Imola

Imola, 3 ottobre 2025 – Una fiumana di persone ha attraversato questa mattina le strade del centro ... ► ilrestodelcarlino.it

Il Napoli non deve più nascondere le sue ambizioni, alla lunga può rivelarsi un handicap (Tardelli)

Il Napoli non deve più nascondere le sue ambizioni, alla lunga può rivelarsi un handicap (Tardelli)

Napoli e Inter hanno vinto in Champions rispettivamente contro Sporting Lisbona e Slavia Praga; nul... ► ilnapolista.it

Gli appuntamenti della settimana nazionale della dislessia 2025 a Chieti

Gli appuntamenti della settimana nazionale della dislessia 2025 a Chieti

In occasione della Settimana nazionale della dislessia 2025, la sezione Aid di Chieti promuove due... ► chietitoday.it

Sarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna per il firmacopie di “Met Gala”

Sarah Toscano al Mercato di Corso Sardegna per il firmacopie di “Met Gala”

La musica di Sarah Toscano arriva al Mercato di Corso Sardegna a Genova: domenica 5 ottobre alle 1... ► genovatoday.it

Sciopero generale in tutta Italia, Landini sfida il governo: “Le piazze saranno strapiene, atto di solidarietà”. Salvini: “È illegittimo, lo paghi lui”. Schlein e Fratoianni in corteo

Sciopero generale in tutta Italia, Landini sfida il governo: “Le piazze saranno strapiene, atto di solidarietà”. Salvini: “È illegittimo, lo paghi lui”. Schlein e Fratoianni in corteo

È una giornata di mobilitazione che attraversa l’intero Paese, da nord a sud. Oltre cento cortei so... ► lanotiziagiornale.it

Davids subisce un tunnel da una ragazzina e cade: che risate! | VIDEO

Davids subisce un tunnel da una ragazzina e cade: che risate! | VIDEO

Edgar Davids, ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter, protagonista - suo malgrado - di un sip... ► pianetamilan.it

“In imbarazzo per te”. Elisa, le lacrime in pubblico per Giorgia Meloni: è finita malissimo

“In imbarazzo per te”. Elisa, le lacrime in pubblico per Giorgia Meloni: è finita malissimo

Le ultime ore hanno visto esplodere un vero e proprio caso mediatico intorno a Elisa. La cantante, ... ► caffeinamagazine.it

Arrestato giovane a Catania: sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti

Arrestato giovane a Catania: sequestrati oltre 470 grammi di droga e 10.900 euro in contanti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari a Picanello Nel quartiere Picanello di Catan... ► dayitalianews.com

[MULTI] Tera Finder 4.3.5 : Piena Compatibilità con PKHeX 25.09.25 e Nuovi Eventi Raid

[MULTI] Tera Finder 4.3.5 : Piena Compatibilità con PKHeX 25.09.25 e Nuovi Eventi Raid

Salve, allenatori! Siamo lieti di annunciare che Tera-Finder, il programma basato su PKHeX per visu... ► gamesandconsoles.net

Incontro evento con il cantautore Simone Avincola e Alessandro Gori a Tegoleto

Incontro evento con il cantautore Simone Avincola e Alessandro Gori a Tegoleto

Arezzo, 3 ottobre 2025 – Domani, sabato 4 ottobre alle  18 al Tabbe Caffè di Tegoleto (Civitella in... ► lanazione.it

Film che ha ridefinito il realismo italiano e ci fa riflettere sulla Storia

Film che ha ridefinito il realismo italiano e ci fa riflettere sulla Storia

una rappresentazione realistica e umanista dell’Italia del sud Il cinema di Francesco Rosi si disti... ► jumptheshark.it

Incidente tra treni, il macchinista positivo alla cocaina e le frasi choc: «Non sono l

Incidente tra treni, il macchinista positivo alla cocaina e le frasi choc: «Non sono l'unico, siamo in tanti. E l'azienda lo sa»

Sono passati quasi due anni da quel 10 dicembre 2023 in cui un Frecciarossa partito da Lecce e diret... ► leggo.it

Metz Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Metz Marsiglia (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Un Marsiglia come non lo si vedeva da decenni asfalta l’Ajax in Champions League e si prepara a dif... ► infobetting.com

Singapore F1 “pericolo caldo”: ai piloti il gilet refrigerante

Singapore F1 “pericolo caldo”: ai piloti il gilet refrigerante

Per Fernando Alonso bisogna accettare il compromesso: meno comfort, maggiore freschezza The post Si... ► lidentita.it

Zaniolo: “So di aver fatto tanti errori, ho sofferto a lasciare la Roma”

Zaniolo: “So di aver fatto tanti errori, ho sofferto a lasciare la Roma”

Sta provando per l’ennesima volta a rilanciarsi Nicolò Zaniolo, questa volta in terra friulana, e i... ► sololaroma.it

Proteste pro Palestina, la Israel Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo

Proteste pro Palestina, la Israel Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo

La squadra di Adams rinuncia alle imminenti corse italiane dopo le contestazioni e le polemiche alla... ► gazzetta.it

Programma tv sesta giornata serie a: napoli su sky e juve milan su dazn

Programma tv sesta giornata serie a: napoli su sky e juve milan su dazn

La sesta giornata del campionato di Serie A 2025-2026 si apre con un ricco palinsesto televisivo, o... ► jumptheshark.it

Lattine di mais esplosive: "C

Lattine di mais esplosive: "C'è Mosca dietro i sabotaggi in Polonia"

Aveva nascosto l’esplosivo in lattine di mais e lo aveva portato in Polonia, Lituania e Germania. ... ► today.it

Ospite all

Ospite all'edizione genovese di Book Pride, al via il 3 ottobre, Nadia Repetto ha scritto un libro "militante" sul Mediterraneo, per raccontarne il degrado e invitarci al cambiamento

Il tema dell’edizione genovese di Book Pride, dal 3 al 5 ottobre al Palazzo Ducale di Genova, è Dan... ► iodonna.it

Truffa del "finto figlio" in difficoltà, vittima una signora anziana: quattro denunciati

Truffa del "finto figlio" in difficoltà, vittima una signora anziana: quattro denunciati

Una signora di 68 anni, residente a Piedimonte Etneo, è stata vittima di un raggiro telefonico con... ► cataniatoday.it