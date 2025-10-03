Corteo per Gaza tangenziale Est bloccata e tafferugli con forze dell' ordine

Una manifestazione pacifica a sostegno della Global Sumud Flotilla si è trasformata in una situazione di caos e tafferugli a causa di alcuni facinorosi sulla tangenziale Est, alle porte di Monza.Oggi miglia di persone sono scese in piazza, in tutto il Paese. A Monza ragazzi, adulti e pensionati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

