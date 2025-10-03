Corteo per Gaza tangenziale Est bloccata e tafferugli con forze dell' ordine

Una manifestazione pacifica a sostegno della Global Sumud Flotilla si è trasformata in una situazione di caos e tafferugli a causa di alcuni facinorosi sulla tangenziale Est, alle porte di Monza.Oggi miglia di persone sono scese in piazza, in tutto il Paese. A Monza ragazzi, adulti e pensionati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Il Corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla arriva anche in Tangenziale #Milano - X Vai su X

Il Fatto Quotidiano. . È partito a Roma il corteo per Gaza e la Global Sumud Flotilla, in occasione della giornata di sciopero generale. In testa ai manifestanti c’è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che regge uno striscione con la scritta: “Stop al g - facebook.com Vai su Facebook

Corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano, i manifestanti cantano "Bella ciao" - Il corteo pro Gaza di Milano è arrivato sulla Tangenziale Est. Da ilgiornale.it

Corteo pro Gaza sulla Tangenziale Est a Milano, cartelli stradali imbrattati dai manifestanti - I manifestanti hanno imbrattato i cartelli stradali e lanciato bombe carta contro la Polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Si legge su ilgiornale.it